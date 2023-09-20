Орловец подозревается в попытке угона «Мерседеса»

Преступление произошло в Заводском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, экипаж ДПС нёс службу на перекрёстке Автовокзальной улицы и Маслозаводского переулка. Полицейских заинтересовало поведение водителя иномарки. Увидев автомобиль полиции, мужчина совершил внезапный разворот и поехал в противоположном направлении.

Сотрудники ДПС проследовали за «Мерседесом». Водитель повысил скорость и свернул в промышленную зону, но там врезался в другой (припаркованный) автомобиль и остановился.

В ходе проверки документов выяснилось, что это 24-летний житель Орла, который не имеет водительских прав и не является хозяином данного автомобиля. Вскоре полиция связалась с настоящим владельцем машины.

Оказалось, что «любитель быстрой езды» является его знакомым. Данный гражданин случайно заметил, что владелец машины оставил её на охраняемой автостоянке, бросив ключи прямо в салоне. В итоге он решил прокатиться на чужом транспорте, не ставя хозяина в известность.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ (угон). Автомобиль поместили на штрафстоянку. Также в отношении подозреваемого составлен протокол об административном нарушении – за управление транспортным средством без соответствующих прав.

ИА «Орелград»