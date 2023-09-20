Водовод помешал орловцу стать хозяином земли

20.9.2023 | 15:31 Закон и порядок, Новости

Вопрос рассмотрели депутаты горсовета.

Орёл, улица Тургенева, 45-А. Фото: 2gis.ru

Спорную тему обсудили на комитете по муниципальной собственности и землепользованию, причём уже во второй раз. Суть вопроса состоит в том, что около десяти лет назад орловский предприниматель приобрёл торговую точку, расположенную рядом с площадью Жукова (на улице Тургенева, 45-А). Теперь он захотел оформить в собственность и земельный участок, на котором находится постройка. Однако сделать это оказалось не так просто.

Выяснилось, что в непосредственной близости от строения под землей проложена крупная ветка водовода. При этом, как сообщил представитель «Орёлводоканала», фактическое расстояние между трубой и фундаментом здания (менее метра) сильно недотягивает до нормы (пять метров).

Таким образом, в случае прорыва водовода, для выполнения ремонтных работ городу потребуется снести здание и компенсировать собственнику убытки. В итоге депутаты профильного комитета не согласились передать участок в частную собственность. Однако вопрос будет рассмотрен ещё и на сессии горсовета 29 сентября.

ИА «Орелград»


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