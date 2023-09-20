Орловские заключенные на ярмарках заработали миллионы

Исправительные учреждения региона отчитались об итогах участия в торговле.

В УФСИН России по Орловской области состоялась выставка-ярмарка продукции, произведенной в стенах исправительных учреждений региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ярмарка была организована с целью популяризации выпускаемой продукции. Отметим, что участие в ней приняли исправительные учреждения, а именно исправительные колонии №№ 2,5 и 6, а также колонии-поселении №№ 3 и 7. На их территории, за решеткой по сути, ведется производственная деятельность.

В пресс-службе регионального Управления ФСИН добавили, что режимные учреждения представили на выставке-ярмарке сельскохозяйственную продукцию, а также продемонстрировали широкий ассортимент швейного производства. Причем это далеко не первое подобное мероприятие. Сообщается, что в текущем году исправительные учреждения УФСИН России по Орловской области провели уже 57 выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых было реализовано различной продукции на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

В УФСИН традиционно отмечают, что в процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного совершенными ими преступлениями. В этих целях и в прошедшем, и в текущем году продолжалось развитие производственной деятельности. В первую очередь решаются вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе после освобождения.

Кстати, в прошлом году среднесписочная численность орловских осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составила 1926 человек. В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски. Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности тех, кто имеет на руках исполнительные документы и подлежит привлечению к труду, по итогам 2022 года составила 100 процентов. Общий объем реализованной товарной продукции, работ и услуг в прошлом году составил 382,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 54,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»