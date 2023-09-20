Орловский криминал заинтересовался чужим имуществом

Криминальный рейтинг возглавили преступления против собственности.

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 8 месяцев 2023 года рассказало региональное Управление МВД России. Из отчета следует, что на территории региона «продолжается устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений», по итогам прошедшего с начала года периода их динамика снизилась на 7,3 процента. Аналогичная динамика снижения уровня преступности отмечается в 20 районах. Наибольшее снижение зафиксировано в Заводском и Железнодорожном районах города Орла, а также в Троснянском, Корсаковском, Сосковском и Верховском районах.

В структуре преступности 61,4 процента приходится на преступления против собственности. Иными словами, посягательства на чужое имущество с заметным отрывом возглавляют текущий негласный рейтинг криминальной активности, на втором месте находятся преступления против личности, доля которых в общей структуре криминальных деяний составляет 11,6 процента. Далее следуют преступления экономической и коррупционной направленности – 9,6 процента и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств — 6,5 процента».

«В отчетном периоде меньше совершено изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств, — говорится также в отчете регионального УМВД. — Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 119 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 25 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность двух неопознанных трупов».

В ведомстве добавили, что в истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел Орловской области был осуществлен целый комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности.

ИА «Орелград»