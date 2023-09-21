Стало известно, как будут изучать коррупцию на Орловщине

Объявленный властями тендер на проведение соцопроса обойдется в 200 тысяч.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на оказание услуг по изучению общественного мнения, а именно: на оказание комплекса услуг по подготовке и проведению социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Орловской области. Стали известны подробности этой сделки. Работа будет оплачена за счет казны региона. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 220 тысяч рублей. Как следует из конкурсной документации, исследования направлены на изучение проблематики в части «бытовой» коррупции (возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг) и «деловой» коррупции (возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса).

Дата начала оказания услуг – с момент заключения контракта, окончания – 16 декабря 2023 года. Цель исследования: оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Орловской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер.д организаторами соцопроса поставят задачи по «выявлению фактических значений параметров оценки коррупции», проведению качественно-количественной оценки коррупции в Орловской области по методике правительства страны, утвержденной специально для регионов.

Любопытно, что по итогам исследования планируется формирование информационной базы для составления рейтинга административно-территориальных единиц Орловской области в зависимости от уровня коррупции. Методы исследования будут такими: в части «бытовой» коррупции – репрезентативный социологический опрос граждан, в части «деловой» коррупции – репрезентативный соцопрос представителей бизнеса. Респондентами исследования могут стать только граждане РФ старше 18 лет, проживающие на территории Орловской области более двух лет.

Из числа респондентов исключаются граждане РФ, находящиеся в местах лишения свободы или не имеющие определенного места жительства. Остальные респонденты должны соответствовать профилю общей выборочной совокупности, установленному по таким критериям, как административно-территориальное деление, пол, возраст, соотношение городского и сельского населения, характерным для Орловской области.

В части «деловой» коррупции опрос не будет проводиться среди религиозных, политических и прочих общественных организаций, экстерриториальных организаций и органов, домашних хозяйств как работодателей, а также в сферах государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

«Социологический опрос в части «бытовой» коррупции проводится во всех типах населенных пунктов, наиболее характерных для Орловской области, — говорится в документации. — Социологический опрос в части «бытовой» коррупции осуществляется методом индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к лицу». При этом интервьюер зачитывает вопросы анкеты и самостоятельно фиксирует ответы респондента (в том числе посредством частичной автоматизации процесса)». Соцопрос в части «деловой коррупции» проводится в электронной форме и предусматривает сбор мнений представителей бизнеса посредством индивидуального заполнения электронной анкеты.

ИА «Орелград»