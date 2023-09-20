Обустойство Дворянского гнезда ускорят с помощью прокуратуры

20.9.2023 | 12:05 Закон и порядок, Новости, Строительство

Спикер орловского облсовета недоволен темпами.

Фото: пресс-служба областного совета

Сегодня утром на объекте побывал председатель регионального парламента Леонид Музалевский, а также его первый заместитель Михаил Вдовин. Увиденное их не слишком обрадовало.

«Подрядчик отстаёт от графика работ. Тёплая, сухая погода позволяет выполнять работы по заливке бетона, земельные и монтажные работы, а также устанавливать габионы вдоль реки, в нижней части парка. На мой взгляд, необходимо экстренно принимать меры, чтобы в октябре месяце объект был сдан. И сегодня здесь должно быть более 100 рабочих, а не 48, как заявлено исполнителями», — высказался Музалевский по итогам визита в сквер «Дворянское гнездо».

Также спикер указал, что такое промедление не останется без последствий: «На следующей неделе планирую приехать сюда вместе с прокуратурой. Естественно к подрядчику будут применяться штрафные санкции». Об этом сообщили в пресс-службе Совета народных депутатов.

Ранее руководители облсовета уже нанесли визит на «Дворянку» и взяли работы по благоустройству сквера на еженедельный контроль. Сегодня стала известна и новая точная дата сдачи работ – 14 октября. Между тем, по условиям контракта сквер должны были сдать ещё к 1 сентября.

Благоустройством общей стоимостью около 121 миллиона рублей занимается ООО «Элитный сад».

Фото: пресс-служба областного совета

ИА «Орелград»


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