Обустойство Дворянского гнезда ускорят с помощью прокуратуры

Спикер орловского облсовета недоволен темпами.

Сегодня утром на объекте побывал председатель регионального парламента Леонид Музалевский, а также его первый заместитель Михаил Вдовин. Увиденное их не слишком обрадовало.

«Подрядчик отстаёт от графика работ. Тёплая, сухая погода позволяет выполнять работы по заливке бетона, земельные и монтажные работы, а также устанавливать габионы вдоль реки, в нижней части парка. На мой взгляд, необходимо экстренно принимать меры, чтобы в октябре месяце объект был сдан. И сегодня здесь должно быть более 100 рабочих, а не 48, как заявлено исполнителями», — высказался Музалевский по итогам визита в сквер «Дворянское гнездо».

Также спикер указал, что такое промедление не останется без последствий: «На следующей неделе планирую приехать сюда вместе с прокуратурой. Естественно к подрядчику будут применяться штрафные санкции». Об этом сообщили в пресс-службе Совета народных депутатов.

Ранее руководители облсовета уже нанесли визит на «Дворянку» и взяли работы по благоустройству сквера на еженедельный контроль. Сегодня стала известна и новая точная дата сдачи работ – 14 октября. Между тем, по условиям контракта сквер должны были сдать ещё к 1 сентября.

Благоустройством общей стоимостью около 121 миллиона рублей занимается ООО «Элитный сад».

ИА «Орелград»