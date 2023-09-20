В Липецке задержали банкиров-нелегалов, работавших с орловцами

Группе удалось отмыть 1,2 миллиарда рублей.

Информацию сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, в группу входили восемь человек (пятеро мужчин и трое женщин). Установить их личности удалось силами сотрудников местных Управлений МВД и ФСБ.

Подозреваемые, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств. Они работали не только в родном регионе, но и в Орловской области, а также ещё в четырёх субъектах, входящих в ЦФО.

В общей сложности, в рамках возбуждённого уголовного дела выявлено не менее 35 организаций, вовлечённых в незаконные схемы, с расчётными счетами в 18 банках. За три года (с 2020-го по 2023-й) соучастники провели банковских операций примерно на 1,2 миллиарда рублей. Размер незаконного дохода оценивается в 168 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по второй части, пунктам «а» и «б». У подозреваемых изъяты документы, а также вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается.

ИА «Орелград»