На Орловщине стало больше предприятий, портящих воздух

Однако общее число выбросов снизилось.

Такой парадоксальный вывод следует из данных, опубликованных агентством Finexpertiza. Специалисты изучили ситуацию с вредными выбросами в атмосферу по различным регионам России.

За 2022-й год в нашем регионе в атмосферу попала 24 тысячи 551 тонна вредных веществ. Всё это «добро» отправили в воздух 1174 орловских предприятия.

Прирост таких производств составил 50,5% — это один из самых высоких показателей по стране. Орловщину обогнали только Новгородская и Самарская области, а также Северная Осетия. При этом общее число выбросов в нашей области сократилось на 9,7% (или на 2640 тонн).

В целом по стране фиксируется похожая динамика. В 2022-м в России число предприятий, совершающих выбросы, тоже выросло (на 19,2%), а число самих выбросов снизилось, хотя и незначительно (на 0,2%).

ИА «Орелград»