Чиновники сообщили о трех «интересантах» на 13 микрорайон в Орле

В центре Северного района возможно строительство 360 тысяч кв. м жилья.

Вопрос об освоении незастроенной территории обсудили на профильном комитете горсовета 21 сентября. Площадь 13 микрорайона около 122 гектаров. На этом участке возможно строительство порядка 360 тысяч кв. м жилья. По словам начальника управления градостроительства Марии Родштейн, в настоящий момент идет расчет минимального объема инвестиций в коммунальные сети и социальную инфраструктуру. После этого возможно проведение конкурса, с победителем которого заключат договор о развитии территории. На инвестора планируют возложить строительство сетей и проектирование социальных объектов.

Депутат Александр Головин предположил, что застройщику придется вложить около 35 млрд рублей. По его мнению, единый лот можно было бы разбить на несколько. Мария Родштейн сообщила, что «интересанты есть и ждут объявления конкурса» – трое.

«Страшно, когда вы начинаете фантазировать», — оценил Головин.

Депутат напомнил историю АИЖК Орловской области, которая заходила в 13 микрорайон. Компания в банкротстве – на улице Панчука остов недостроенного здания, где «пожарники тренируются». Несколько застройщиков могли бы объединить усилия и собраться в «один кулак», предположил Головин. «Как лебедь, рак и щука», – парировала чиновница.

Депутат Владислав Гафель (управляющий директор ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») уточнил, что минимальные сети обойдутся в 2,5 млрд рублей. Из этой суммы миллиард – понижающая трансформаторная подстанция. Газ – протяжка через РЖД, под рекой – полмиллиарда. Чтобы осваивать микрорайон полноценно, также нужно убрать сети ТЭЦ под землю – еще миллиард.

«Там нет ничего», – оценил Владислав Гефель.

Конкурс на развитии 13 микрорайона планируют объявить до конца этого года. Предельный срок реализации проекта — 20 лет.

ИА «Орелград»