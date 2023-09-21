Орловщине дали миллиард на досрочное расселение авариек

Об этом объявил зампред федерального правительства.

Марат Хуснуллин сообщил эту информацию в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Оно состоялось сегодня в режиме видеосвязи. В заседании участвовали главы регионов РФ, в том числе, орловский губернатор Андрей Клычков.

Как уточнил орловский глава, средства выделяются для досрочного завершения программы по расселению аварийного жилья, рассчитанной на период 2019-2025 годов. «Мы находимся в постоянном контакте с Фондом развития территорий. Расселено 33,2 тыс. квадратных метров аварийного жилого фонда. Безусловно, все поставленные задачи будут выполнены», − отметил Клычков.

Информация о планах федеральных властей по выделению этих средств появлялась и ранее. Причём изначально речь шла о ещё большей сумме (1,2 миллиарда).

ИА «Орелград»