В Орле открытие Красного моста усилит автобусные маршруты

Освободившийся транспорт переведут на проблемные направления.

Тему обсуждали сегодня на профильном комитете горсовета (по экономической политике и развитию предпринимательства). Как рассказал первый заместитель мэра города Вадим Ничипоров, автобусы, которые в настоящий момент обслуживают трамвайные маршруты, после открытия моста переведут на собственно автобусные — №15 и №16. Ими занимается ТТП, и именно здесь как раз не хватает нужного количества транспорта.

«Схема движения в центре, в основном, будет такой, как до закрытия моста», — уточнил Вадим Ничипоров.

Кроме того, городские чиновники направили в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области предложения по приобретению нового подвижного состава. Речь идёт о закупках трамваев и троллейбусов, а также электробусов. Они могут быть осуществлены в рамках федеральных программ.

Информацию сообщили в пресс-службе горсовета. Напомним, что накануне Красный мост посетил спикер областного парламента Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»