Десятки орловцев пожаловались на шум

Орловцы заявили о неудовлетворительных условиях проживания.

За первое полугодие 2023 года в Управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило 65 обращений о неудовлетворительных условиях проживания, связанных с воздействием шума. Такие данные привели в ведомстве, напомнив о том, что жилые помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания. А одним из факторов, определяющих комфорт в жилище, является уровень шума.

Кстати, ответственность за нарушения тишины и спокойствия граждан предусмотрена статьей 10.1. Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Соответствующие протоколы вправе составлять члены административных комиссий органов местного самоуправления и сотрудники органов внутренних дел. Кстати, по данным УМВД России по Орловской области, за восемь месяцев текущего года в рамках данного закона сотрудниками полиции было составлено 566 административных протоколов.

В Управлении Роспотребнадзора добавили, что жалобы граждан на шум рассматриваются с «проведением инструментальных измерений обращения на шумовое воздействие хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, имеющего регулируемые источники шума». Это могут быть, например, источники внешнего шума, такие как транспорт, производственные и строительные объекты, внешняя звуковая реклама и др. Но могут быть и внутренний источники шума, например, инженерно-технологическое оборудование домов, лифты, мусоропроводы, трансформаторные подстанции и др.

Кстати, на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области находятся свыше 1600 объектов — источников шума, более 250 источников вибрации, свыше 14 500 источников электромагнитных полей. К слову, в прошлом году мониторинг за уровнями физических факторов проводился в 12 точках мониторинга на территории трех административных районов. В 2022 году превышения гигиенических нормативов уровня шума в точках измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских поселениях были установлены в 53 процентах случаев (в 2021 году – 35 процентов, в 2020 году — 49,1 процента).

Кроме того, повышенные уровни шума в прошлом году были выявлены в семи измерениях в эксплуатируемых жилых зданиях. Превышения были связаны с повышенным уровнем шума от работы инженерного оборудования и общественного транспорта.

Следует отметить, что уровень шума из точек измерения в эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских поселений, не соответствующий санитарным нормам, снизился с 13 процентов в 2021 году до 11 процентов в 2022 году. Добавим, что по всем фактам превышения гигиенических нормативов уровня шума в жилых зданиях в отношении виновных лиц были приняты меры административного воздействия, также были проведены работы по наладке и замене шумного технологического оборудования.

ИА «Орелград»