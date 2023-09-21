На Орловщине средняя зарплата сократилась на 12%

Снижение заработков жителей региона произошло по сравнению с предыдущим месяцем.

Орелстат представил оперативный доклад о заработной плате работников организаций Орловской области в июле 2023 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в указанный период времени составила 45 195 рублей. По сравнению с июнем 2023 года она снизилась на 12,4 процента, однако по сравнению с июлем предыдущего года она, наоборот, значительно увеличилась — на 16,4 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле текущего года выросла по сравнению с июлем 2022 года на 12,4 процента.

Самый высокий рост номинальной среднемесячной зарплаты в этом году был зафиксирован в феврале, когда она увеличилась на 19,8 процента по отношению к показателю годичной давности. Что касается реальной зарплаты, то она своего пика достигла в мае, увеличившись по сравнению с маем 2022 года на 16,2 процента. Темпы роста обоих показателей в этом году были стабильно высокими. В данном случае речь идет о сравнении уровня зарплат по отношению к предыдущему месяцу. Однако июль стал провальным – значительно сократилась не только номинальная, но и реальная зарплата, которая уступила показателю июня 2023 года 12,9 процента.

Добавим, что в июне текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Орловской области составляла 51 459 рублей, что является лучшим показателем за все последние годы (за исключением декабря любого года, когда в преддверии Нового года начисления традиционно возрастают). Даже в мае 2023 года зарплата была выше, чем в июле, тогда она составляла 46 895 рублей в месяц. Впрочем, всплеск роста зарплат в июне фиксируется практически ежегодно, во многом он связан с началом поры отпусков.

ИА «Орелград»