Мценские гаишники поборолись с коррупцией

Профилактическую антикоррупционную акцию провели под Орлом.

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский» провели антикоррупционную акцию, направленную на профилактике коррупционных проявлений, а также на пресечение, предупреждение и раскрытие правонарушений в данной сфере. Об этом сообщается на сайте регионального Управления ГИБДД. В ведомстве пояснили, что акция проводилась прямо на дорогах. Полицейские информировали граждан об ответственности за коррупционные преступления, в том числе раздавали водителям памятки с алгоритмом действий на случай, если те столкнуться с фактами коррупции.

«С каждым из них полицейские провели разъяснительную беседу, направленную на противодействие коррупции, — добавили в областном УГИБДД. — Полицейские напомнили гражданам о том, что получение и дача взятки являются одними из распространенных экономических преступлений. Организаторы уверены: подобные мероприятия позволяют повысить правовую грамотность граждан, создавая в обществе атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям».

Со своей стороны сотрудники Мценского ОГИБДД напоминают гражданам о том, что информацию о фактах проявления коррупции можно сообщить в любой отдел полиции по телефонам: 102 или 112. К слову, по данным Управления МВД России по Орловской области, за восемь месяцев текущего года в регионе сотрудниками оперативных подразделений было выявлено 493 преступления экономической и коррупционной направленности, в том числе 205, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких. 83 таких преступления были совершены в крупном и особо крупном размерах.

ИА «Орелград»