На Орловщине посёлок остался без воды из-за поломки насоса

21.9.2023 | 11:42 ЖКХ, Новости, Происшествия

Населённый пункт находится в Урицком районе.

Это посёлок Колос, который располагается примерно в трёх километрах от районного центра Нарышкино. О проблеме стало известно накануне во время прямого эфира губернатора в социальных сетях.

Соответствующий комментарий оставила жительница посёлка. Она рассказала, что воды нет уже сутки.

Около часа назад ей ответили с официального аккаунта администрации Урицкого района. «По информации директора МКП «ВодСервис», на скважине сгорел глубинный насос. В наличии у предприятия нет необходимого насоса. В настоящее время предприятие занимается поиском насоса у поставщиков. Сегодня планируется приобрести насос и установить», — пояснили чиновники.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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