Завтра в Орле откроется новая спортшкола

21.9.2023 | 12:00 Новости, Образование, Спорт

Она находится в микрорайоне Лужки.

Фото: vk.com/oreladm

Спортшкола под названием «Троя» является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования. Директором является знаменитый орловский боксёр Эдуард Трояновский. Учреждение будет работать в Лужках на улице 6-й Орловской дивизии в доме №25.

В спортшколе будут проходить занятия по различным видам единоборств – боксу, кикбоксингу, дзюдо, грэпплингу, рукопашному бою. Также здесь можно будет заниматься гимнастикой и спортивно-бальными танцами.

«Зал единоборств оснащен различными видами боксерских груш и тренировочных мешков, произведённых лучшей российской фирмой по спортинвентарю «Ультиматум». Там же выпускают и спортивную экипировку для бокса и кикбоксинга», — сообщает пресс-служба администрации Орла.

Открытие школы состоится завтра. После тренеры начнут готовить учеников к показательным выступлениям.

ИА «Орелград»


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