Завтра в Орле откроется новая спортшкола

Она находится в микрорайоне Лужки.

Спортшкола под названием «Троя» является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования. Директором является знаменитый орловский боксёр Эдуард Трояновский. Учреждение будет работать в Лужках на улице 6-й Орловской дивизии в доме №25.

В спортшколе будут проходить занятия по различным видам единоборств – боксу, кикбоксингу, дзюдо, грэпплингу, рукопашному бою. Также здесь можно будет заниматься гимнастикой и спортивно-бальными танцами.

«Зал единоборств оснащен различными видами боксерских груш и тренировочных мешков, произведённых лучшей российской фирмой по спортинвентарю «Ультиматум». Там же выпускают и спортивную экипировку для бокса и кикбоксинга», — сообщает пресс-служба администрации Орла.

Открытие школы состоится завтра. После тренеры начнут готовить учеников к показательным выступлениям.

ИА «Орелград»