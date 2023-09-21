В Орловской области сократились запасы топлива

Запасы угля и мазута оценили аналитики Орелстата.

В Орловской области по состоянию на 1 августа 2023 года запасы угля уменьшились по сравнению с аналогичной датой 2022 года на 21,4 процента, а запасы топочного мазута уменьшились на 0,8 процента, составив 3,7 и 25,3 тысячи тонн соответственно. Такие данные приведены в отчете о социально-экономическом развитии Орловской области, подготовленном аналитиками Орелстата. При этом по сравнению с 1 июля 2023 года запасы угля выросли на 3,8 процента, а запасы мазута сохранились на прежнем уровне.

Ситуация в разрезе отраслей варьируется. Например, у предприятий обрабатывающих производств запасы угля по состоянию на 1 августа 2023 года по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократились на 30,7 процента. В то же время запасы угля и предприятий сферы транспортировки и хранения, наоборот, увеличились на 11,6 процента, а у прочих потребителей они выросли и вовсе на 52,1 процента. Отметим, что запасы угля непосредственно в орловских котельных по сравнению с прошлым годом возросли на 46,8 процента, увеличившись только за июль 2023 года в 2,7 раза.

Кстати, оценили статистики и склады торговых предприятий. Так, на начало августа текущего года товарные запасы организаций розничной торговли в Орловской области составили 9,89 миллиарда рублей, по подсчетам аналитиков, такого объема запасов хватит на 33 дня торговли. Это самый низкий показатель за последние два года. Наибольший же объем товарных запасов был зафиксирован в январе 2022 года, когда их хватило бы на 44 торговых дня. Интересно, что объем товарных запасов в тот рекордный месяц в денежном выражении оценивался в 9,82 миллиарда рублей, то есть запас был гораздо больше, чем сейчас, но стоил он меньше.

ИА «Орелград»