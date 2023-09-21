Орловчанка победила во всероссийском конкурсе педагогов

Она стала лучшей в одной из номинаций.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, Мария Бешенцева, которая работает в Доме детского творчества №3, стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Наша землячка оказалась лучшей в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья».

Всего в различных номинациях конкурса оказалось девять победителей. Известно, что абсолютный лидер будет определён в ближайшие дни. Финал назначен на 23-е сентября.

Конкурс «Сердце отдаю детям» считается одним из самых престижных отечественных профессиональных состязаний педагогов дополнительного образования. В этом году в его финал вышли представители 40 регионов РФ, в том числе трое орловчанок.

Участниками финального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» стали педагоги из 40 регионов России! Он будет проходить до 23 сентября.

Бешенцева занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной общеразвивающей программе «Свет музыки». Программа реализуется в рамках вокально-эстрадной студии «Нотки». Некоторые ученики орловчанки сами являются победителями и призёрами музыкальных конкурсов и фестивалей.

ИА «Орелград»