В Кромском районе Орловщины назначен новый прокурор

Должность занял Андрей Шевляков.

Его уже познакомили с коллективом. Это произошло сегодня, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Глава надзорного ведомства в нашем регионе Алексей Тимошин представил Шевлякова его новым сотрудникам, исполняющему обязанности председателя районного суда, а также руководителям подведомственных органов.

Андрей Шевляков родился в 1986-м году. Известно, что он получил высшее юридическое образование и служит в органах прокуратуры 14 полных лет. Последним местом его работы была прокуратура Заводского района Орла, где он занимал должность зампрокурора.

Ранее он работал в аналогичных должностях в Железнодорожном районе Орла и в Покровском районе, а также во Мценской межрайонной прокуратуре. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Орловской области.

«За период службы в органах прокуратуры Андрей Шевляков зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что орловская прокуратура добилась ремонта скейт-парка на стадионе имени Ленина.

ИА «Орелград»