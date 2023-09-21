Орловец обвинил соседа в вооруженной угрозе

Мужчина заявил в полицию, что сосед угрожает ему оружием.

В Орловской области суд Глазуновского района рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, мужчина позвонил в дежурную часть ОМВД России по Глазуновскому району.

Он заявил оперативному дежурному, что его сосед угрожает ему пистолетом и попросил принять меры. Протокол был составлен на основании устного заявления о преступлении и был зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. После этого была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что звонивший своего соседа попросту оговорил.

«В ходе проверки данной информации было установлено что, сообщенные сведения не соответствуют действительности», — уточнили в пресс-службе суда. В связи с этим было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении соседа, так как никакого преступления он на самом деле не совершал. А вот на «доносчика», наоборот, уголовное дело завели, так как его «шутка» могла привести к наказанию невиновного человека.

«Подсудимый в судебном заседании вину в содеянном признал в полном объеме, — добавили в пресс-службе. — Суд действия подсудимого квалифицировал по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации – заведомо ложный донос о совершении преступления. Решая вопрос об определении вида и размера наказания, судом были учтены: личность подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей».

ИА «Орелград»