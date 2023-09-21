Орловец подозревается в попытке подкупа полицейских

Сотрудники ГИБДД не стали брать взятку.

Подозреваемый – житель Ливенского района. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, мужчина пытался избежать административной ответственности, но в итоге попал ещё и под уголовную.

Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль для проверки. Выяснилось, что гражданин лишён водительских прав. За подобное нарушение орловцу грозил штраф в 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Мужчина попробовал решить проблему незаконным путём и положил в салон служебной автомашины ДПС пять тысяч рублей – как вознаграждение за снисходительное отношение к его проступку. Однако полицейские отказались от такого варианта развития событий, предупредили орловца о противозаконном характере его действий и сообщили обо всём в дежурную часть.

В итоге в отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «покушение на мелкое взяточничество» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 статьи 291.2 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей (или дохода осуждённого за период до трёх месяцев) либо исправительных работ на срок до одного года. Также орловцу могут присудить ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до одного года.

ИА «Орелград»