В Орле на Пионерской снова заметили свежие ямы

В мэрии пообещали, что их устранят.

Напомним, что многострадальный объект сдали в июне этого года, хотя должны были сделать это ещё в декабре 2022-го. Условия контракта менялись семь раз. Улицу ремонтировало ООО «МонолитСтрой».

Как сообщают пользователи в соцсетях, на Пионерской уже появились новые ямы. Эту информацию подтвердили в администрации Орла.

«Ремонт будет проводить подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Срок гарантии — 7 лет. На дорожном полотне действительно есть дефекты, они будут устранены до конца октября», — пояснили в мэрии.

Также представители городских властей уточнили: «Гарантийные обязательства – это обязательства Подрядчика перед Заказчиком по своевременному устранению дефектов на дорожном полотне на объекте (в нашем случае по улице Пионерской) в период действия гарантийных сроков, установленных договором».

Отметим, что подобные жалобы стали поступать в администрацию сразу же после завершения ремонта.

ИА «Орелград»