Орловцев возмутил собачий беспредел

Друзья человека напали на припаркованную машину.

Инцидент произошёл в Северном районе Орла рано утром 17 сентября. В нападении на дорогую иномарку участвовало шесть собак. Очевидцы пытались отогнать животных, однако не слишком успешно.

В итоге собаки нанесли машине ущерб – они повредили бампер, а также испачкали иномарку грязью. Также на фото и видео с места событий видно, что у автомобиля сорваны регистрационные номера.

Соответствующая информация появилась в группе «ДТП Орел и автохамы» «ВКонтакте». Пользователи активно и эмоционально обсуждают «собачий беспредел». По наиболее правдоподобной версии, агрессию вызвала кошка, которая пряталась под машиной в момент атаки (или находилась там ранее, оставив после себя узнаваемый запах).

ИА «Орелград»