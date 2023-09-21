В Орле выставили на торги елочные базары

С молотка уйдет 31 специально оборудованное место.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орел». Соответствующее извещение для потенциальных участников торгов уже опубликовало управление экономического развития. Аукцион пройдет 20 октября 2023 года в 16.00 часов в малом зале администрации города. Победители получат право заключения договоров на работу так называемых елочных базаров.

Всего на торги выставлен 31 лот – столько специально оборудованных мест в этом году власти областного центра отвели под елочные базары. Каждый лот представляет собой торговую площадку по определенному адресу, площадь каждого такого места составляет 16 квадратных метров. Работать елочным базарам будет разрешено с 15 по 31 декабря 2023 года. Торговать можно хвойными деревьями и лапником. По каждому лоту начальная цена контракта установлена в размере 14 097 рублей 06 копеек. Шаг аукциона также по каждому лоту составляет 2000 рублей.

Победу одержит тот участник торгов, кто предложит наибольшую цену. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем в этом случае объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую цену места размещения нестационарного объекта. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы не позднее даты, установленной в извещении мэрии.

Желающие могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится только в присутствии участников, неявка которых является основанием для отмены аукциона либо его переноса на другой день по решению комиссии. Для участия в торгах также потребуется внести задаток. Проигравшим его потом вернут, а победителю зачтут в цену контракта.

ИА «Орелград»