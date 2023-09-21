В Орле на стадионе Ленина отремонтировали скейтпарк

21.9.2023 | 15:00 Новости, Спорт

Это сделали после вмешательства прокуратуры.

Фото: Елена Ермакова / InfoOrel.ru

Ранее прокуратура Советского района провела проверку по видео, размещённому в интернете. Информация о ненадлежащем состоянии площадки для скейтбордов и самокатов, расположенной на территории Центрального стадиона имени Ленина, подтвердилась.

Оказалось, что на площадке имелись повреждения, на её поверхности образовались проломы, а некоторые металлические конструкции не были закреплены должным образом. Прокуратура внесла представление директору стадиона. После этого недостатки устранили.

Скейтпарк площадью около 500 квадратных метров открыли два года назад. Он стал первым в Орле. «Орёлстрой» в рамках благотворительной программы создал проект площадки, выполнил строительные работы и установил необходимое оборудование.

ИА «Орелград»


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