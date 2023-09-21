Проект по строительству глэмпингов обойдётся в 27 миллионов

21.9.2023 | 12:55 Новости, Общество

«Орёлград» узнал подробности о реализации новой программы.

Фото: wikimapia.org / Andrew_from_Orel

Напомним, что нашему региону, в числе прочих, выделят средства на развитие строительства глэмпингов – особых «гостиниц на природе». Финансирование выделяется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как рассказали «Орёлграду» в Департаменте культуры Орловской области, пока в нашем регионе предполагается софинансирование только одного проекта. Его общая стоимость составляет 27 миллионов рублей. Однако бюджет возьмёт на себя лишь 1% этих расходов (272, 7 тысяч рублей).

Проект реализует индивидуальный предприниматель А. Г. Корнев. Базу отдыха под названием «Благодать» планируется организовать на особо охраняемой природной территории регионального значения «Нарышкинский природный парк Урицкого района». Уточняется, что речь идёт о создании «модульных некапитальных средств размещения».

Проект предусматривает создание десяти модульных средств размещения с восемнадцатью номерами. Ожидается, что база сможет принять посетителей уже к летнему сезону будущего года.

Расходы 2023-го года составят 18 миллионов рублей (в том числе 118,8 тысяч бюджетных средств), 2024-го — 9 миллионов рублей (в том числе 90,9 тысяч бюджетных средств).

ИА «Орелград»


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