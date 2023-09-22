Орловцам вернули почти 5 миллиардов рублей налогов

Возврат средств произведен благодаря внедрению ЕНС.

Как сообщи в Управлении ФНС России по Орловской области, текущие итоги деятельности налогового органа были обсуждены на заседании ведомственного Общественного совета. Участники заседания среди прочих вопросов обсудили, как ведется на Орловщине внедрение Единого налогового счета (ЕНС), стартовавшее в этом году. По словам руководителя областной налоговой службы Ирины Емельяновой, новая система поступления доходов в виде налоговых платежей показала себя с положительной стороны и уже принесла ощутимые результаты.

«Положительным моментом внедрения ЕНС является осуществление возврата денежных средств налогоплательщикам в течение 1 дня, что позволяет им быстро инвестировать средства, в том числе в развитие бизнеса, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФНС. — В настоящее время в управление за возвратом обратилось более 55,7 тысяч налогоплательщиков, произведен возврат налогов на сумму почти 5 миллиардов рублей».

По словам Ирины Емельяновой, орловские налогоплательщики отмечают и другие положительные моменты от внедрения ЕНС. Например, значительно сократилось количество документов об оплате — за 8 месяцев 2023 года оно снизилось в 1,7 раза. Кроме того, раньше налогоплательщикам приходилось держать на контроле множество сроков представления отчетности и уплаты налогов. Теперь, благодаря одному сроку представления деклараций, расчетов и уведомлений (25 число) и одному сроку уплаты (28 число) они фактически получают отсрочку оплаты по исчисленным налогам до конца месяца.

Напомним, что ЕНС — это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Налогоплательщик всегда будет понимать либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. Изначально ожидалось, что переход на ЕНС позволит исключить ошибки указания реквизитов при заполнении платежных поручений и невыясненные поступления, снизить риски начисления пеней и применения мер взыскания задолженности без учета переплат по другим видам налогов.

«ЕНС позволяет сформировать единое сальдо расчетов и систематизировать результаты налоговых обязательств и перечислять средства по принципу Единого налогового платежа универсальным платежным поручением», — объясняют налоговики.

ИА «Орелград»