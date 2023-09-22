«Посейдон» встал на борьбу с коррупцией в обладминистрации

22.9.2023 | 20:00 Закон и порядок, Новости

Новая информационная система внедряется в региональных органах власти.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок использования государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон». Эта система будет применяться в органах исполнительной власти Орловской области. Также глава региона утвердил перечень должностных лиц, уполномоченных на работу с ней.

Согласно губернаторскому указу, использование системы «Посейдон» включает в себя сканирование справок чиновников о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Речь идет об отчетах, которые будут подаваться с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». Предусмотрен ввод этих справок в программно-аппаратный комплекс многоцелевого назначения «Посейдон-Р» и формирование запросов на анализ соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Новый документ также предусматривает ввод решений о проведении проверки соблюдения антикоррупционных стандартов, формирование запросов на проверку соблюдения антикоррупционных стандартов, уточнение данных о лицах, в отношении которых проводится проверка, получение результатов анализа и финальную обработку полученной информации. Сведения, полученные в рамках использования системы «Посейдон», подлежат использованию исключительно в служебных целях, не подлежат разглашению и могут передаваться третьим лицам только с письменного согласия поставщика информации.
«Использование системы «Посейдон» осуществляется в порядке, определенном «Руководством пользователя», получаемом в рамках взаимодействия с Федеральной службой охраны РФ, — говорится в указе губернатора. — При использовании системы «Посейдон» обеспечивается информационная безопасность и защита информации, содержащейся в системе «Посейдон», от несанкционированного доступа в соответствии с эксплуатационной и технической документацией по защите информации».

ИА «Орелград»


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