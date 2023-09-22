Парахин утвердил план возрождения ремесел

Развитием народных промыслов в Орле будут заниматься до 2029 года.

Мэр Юрий Парахин утвердил план мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в городе Орле на период до 31 декабря 2028 года. «Дорожная карта», как следует из преамбулы постановления, утверждена во исполнение Федерального закона «О народных художественных промыслах». Структурным подразделениям администрации города Орла поручено обеспечить реализацию плана мероприятий.

В частности, он предусматривает проведение семинаров и мастер-классов со специалистами в сфере народных художественных промыслов, участие мастеров в региональных, областных, районных выставках и ярмарках, а также в фестивалях, посвященных праздничным датам и проводимых на территории города Орла. Например, предусмотрено их ежегодное участие в Новогодней и Рождественской ярмарках.

План включает в себя и популяризацию мастеров народного художественного направления, в том числе за счет проведения внеклассных уроков в школах города Орла. Со своей стороны власти обещают оказывать всяческое содействие в развитии народных художественных промыслов, в том числе помочь наладить взаимодействие мастеров-ремесленников города Орла с их коллегами из различных районов Орловской области. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать увеличение количества жителей города Орла, вовлеченных в процесс сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов.

Запланированы также презентации изделий народных художественных промыслов и ремесел, произведенных на территории города Орла, приглашение мастеров из соседних регионов и ближнего зарубежья. Кстати, в план включено создание музея мастеров-ремесленников города Орла и Орловской области, оказание имущественной и финансовой помощи мастерам, организация и предоставление мест для реализации продукции ремесленников, отправка экскурсий в районы и многое другое.

ИА «Орелград»