Орловчанка пошла за грибами и нашла ружьё

Оружие лежало прямо в лесополосе.

О любопытном случае рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области. В профильное отделение по Мценскому, Болховскому и Корсаковскому районам обратилась 62-хлетняя жительница города Мценска.

Она рассказала, что, отправившись за грибами вместе со своим супругом, нашла в лесу ружьё неизвестного происхождения. Это произошло в лесополосе у деревни Брагино (Мценского района). Оружие было разобрано и находилось в матерчатом чехле.

Сейчас оно проходит официальную экспертизу. После будет вынесено решение о выплате орловчанки вознаграждения и о его размере.

«Об утере оружия, составных частей или боеприпасов гражданин обязан оповестить правоохранительные органы в течение суток, иначе владельца источника повышенной опасности ожидает привлечение к административной, а в ряде случаев и к уголовной ответственности», — напомнил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии Виктор Ермаков.

С начала года орловцы сдали в Росгвардию 36 единиц оружия, 155 патронов и 1 снаряд врёмен Великой Отечественной войны. Общая сумма выплаченных вознаграждений превышает 190 тысяч рублей.

ИА «Орелград»