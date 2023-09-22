В Орловской области сгорел ещё один комбайн

22.9.2023 | 11:07 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Малоархангельском районе.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании сельхозтехники поступило в МЧС накануне в 14 часов 51 минуту. ЧП случилось в посёлке Беловский. Горел комбайн «Ликсион 540 С».

Пламя успело нанести машине серьёзный урон. В комбайне выгорел моторный отсек (на площади 2 квадратных метра) и измельчитель (на площади 3 квадратных метра). В борьбе с последствиями ЧП участвовали сотрудники 26-й пожарно-спасательной части Малоархангельского района и 30-й пожарно-спасательной части Покровского района. Также в тушении принимали участие добровольные пожарные Дачного потребительского кооператива «Дубовицкое».

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Несколько дней назад другой комбайн сгорел в Колпнянском районе в деревне Форшня.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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