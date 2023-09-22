В Орловской области сгорел ещё один комбайн

ЧП случилось в Малоархангельском районе.

Сообщение о возгорании сельхозтехники поступило в МЧС накануне в 14 часов 51 минуту. ЧП случилось в посёлке Беловский. Горел комбайн «Ликсион 540 С».

Пламя успело нанести машине серьёзный урон. В комбайне выгорел моторный отсек (на площади 2 квадратных метра) и измельчитель (на площади 3 квадратных метра). В борьбе с последствиями ЧП участвовали сотрудники 26-й пожарно-спасательной части Малоархангельского района и 30-й пожарно-спасательной части Покровского района. Также в тушении принимали участие добровольные пожарные Дачного потребительского кооператива «Дубовицкое».

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Несколько дней назад другой комбайн сгорел в Колпнянском районе в деревне Форшня.

ИА «Орелград»