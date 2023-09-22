В Орле изъяли 375 граммов конопли

Подозреваемому 43 года.
Вещество, запрещённое к свободному обороту, обнаружили в гараже, который принадлежит орловцу. Там хранились уже высушенные части растения. Ранее соответствующая информация поступила в Отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по городу Орлу.
Мужчина пояснил полицейским, что вырастил коноплю сам и собирался изготовить из неё наркотическое средство – марихуану, но только для личного употребления.
В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 228 УК (по части 2). В данный момент он находится под подпиской о невыезде из города.
Делом занимается следственный отдел по Советскому району городского Управления МВД. Об этом сообщили в пресс-службе орловской полиции.
ИА «Орелград»