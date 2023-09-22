В Орле изъяли 375 граммов конопли

22.9.2023 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Подозреваемому 43 года.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Вещество, запрещённое к свободному обороту, обнаружили в гараже, который принадлежит орловцу. Там хранились уже высушенные части растения. Ранее соответствующая информация поступила в Отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по городу Орлу.

Мужчина пояснил полицейским, что вырастил коноплю сам и собирался изготовить из неё наркотическое средство – марихуану, но только для личного употребления.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 228 УК (по части 2). В данный момент он находится под подпиской о невыезде из города.

Делом занимается следственный отдел по Советскому району городского Управления МВД. Об этом сообщили в пресс-службе орловской полиции.

ИА «Орелград»


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