В Орле изъяли 375 граммов конопли

Подозреваемому 43 года.

Вещество, запрещённое к свободному обороту, обнаружили в гараже, который принадлежит орловцу. Там хранились уже высушенные части растения. Ранее соответствующая информация поступила в Отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по городу Орлу.

Мужчина пояснил полицейским, что вырастил коноплю сам и собирался изготовить из неё наркотическое средство – марихуану, но только для личного употребления.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 228 УК (по части 2). В данный момент он находится под подпиской о невыезде из города.

Делом занимается следственный отдел по Советскому району городского Управления МВД. Об этом сообщили в пресс-службе орловской полиции.

ИА «Орелград»