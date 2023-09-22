Орловский облсовет предложил изменить бюджетный кодекс РФ

Депутаты направили обращение в Госдуму.

Его обсудили и приняли на сегодняшней сессии Орловского областного Совета народных депутатов. С предложением о внесении поправок в Бюджетный кодекс России (в статью 179.4 пункт 4.2) выступил Сергей Потёмкин.

Депутат отметил, что регион может сэкономить на расходах по рассылке почтовых уведомлений нарушителям ПДД. Сейчас эти средства берутся из областного бюджета. Расходы постоянно растут: в 2019-м они составили 26,4 миллиона рублей, в 2022-м – 35,4 миллиона. На текущий год предусмотрена сумма в 44,2 миллиона рублей. При этом средства от уплаты штрафов поступают в региональный Дорожный фонд.

Как сообщает «Орёлтаймс», Потёмкин предложил использовать деньги фонда не только для строительства и ремонта дорог, но и для того, чтобы финансировать рассылку данных отправлений. Однако чтобы получить такую возможность, придётся внести изменения в законодательство на федеральном уровне.

«Действительно, здесь из областного бюджета мы можем сэкономить более 44 миллионов рублей и пустить их на те социальные вопросы, которые у нас на сегодня есть», – одобрил предложение спикер облсовета Леонид Музалевский. В итоге обращение было поддержано единогласным решением.

ИА «Орелград»