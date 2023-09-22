На Орловщине резко выросло число отравившихся грибами

Статистка подскочила более чем в три раза.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области. По данным ведомства, в этом году на Орловщине насчитывается уже семь случаев таких отравлений. Все пострадавшие собирали грибы именно на территории нашего региона.

Отметим, что месяц назад ведомство сообщало только о троих орловцах, отравившихся грибами в этом году. При этом за весь 2022-й регистрировалось всего два таких случая.

Можно предположить, что ухудшение статистики текущего года связано, в том числе, с началом «золотого» сезона сбора грибов. Август и сентябрь считаются лучшими месяцами для сбора белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков, груздей.

«Главной причиной является неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов», — указали в пресс-службе Управления.

ИА «Орелград»