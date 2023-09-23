Орловцам стал доступен сервис подбора имени ребенку

Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен.

Федеральная налоговая служба России запустила сервис подбора имени ребенку, который обещает стать очень популярным. Как сообщается на сайте УФНС России по Орловской области, новый интерактивный сервис запущен на портале ЕГР ЗАГС. С его помощью будущие родители смогут выбрать имя для ребенка, причем база данных содержит пять тысяч уникальных имен. За основу были взяты реальные имена детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года.

«Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом», — объясняют в налоговой службе.

На том же портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года, причем они расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние столетие. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в «избранное» для дальнейшего сохранения в pdf-файле. Добавим, что столетний список был сформирован на основании 553 миллионов актов ЗАГС.

Топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023 на портале ЕГР ЗАГС выглядит следующим образом: мужские – Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим; женские – София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Напомним, что недавно Управление ЗАГС Орловской области также назвало самые популярные и менее востребованные детские имена по итогам актов записи за 7 месяцев 2023 года. Кстати, за этот период в регионе родилось 1392 мальчика и 1284 девочки. Самыми популярными именами стали Михаил (так назвали 79 мальчиков) и София (этим именем названы 75 девочек).

То есть в плане лидеров по популярности имен Орловская область синхронизирована с ситуацией по России в целом. Пресс-служба губернатора также добавила, что в регионе популярными мужскими именами остаются: Александр, Иван, Егор, Максим, Арсений, Марк. А вот Эдуард, Святослав, Роберт Адам и Олег наоборот утрачивают популярность. Среди женских наиболее популярными, кроме Софии, стали: Мария, Анна, Варвара, Ева, Полина, Василиса и Вероника. Растет популярность имен Мирослава и Есения. А одну орловскую малышку назвали Афина.

ИА «Орелград»