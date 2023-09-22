Станцию перекачки под Орлом ожидает реконструкция

Добро на работы было дано после археологического обследования.

Археологи из Липецкой области провели на территории Орловской области экспедицию, в рамках которой обследовали земельный участок. Согласно документации, он выделен под реконструкцию станции перекачки (Канализационной насосной станции 1 — КНС 1), расположенной в поселке городского типа Колпна, на улице Луговой. Полевые работы проводили специалисты СПОК «Елецкий стан», после чего их выводы были изучены в рамках государственной экспертизы.

Напомним, что проведение археологической разведки на отведенных под крупные строительные и земляные работы участках обязательно по закону. Специалисты должны проверить, нет ли на таком участке неизвестных науке памятников или артефактов, которые могут иметь важное значение для исследований и сохранения культурного наследия. Ведь в ходе работ такие объекты могут быть случайно повреждены.

Подобные обследования проводятся на основании открытого листа, который адресно выдается Минкультом РФ. Липецкие археологи сумели его получить, поэтому они и работали на территории Орловской области. Кроме того, эксперты изучили имеющиеся архивные данные. Особое внимание в рамках исследования уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по своим физико-географическим характеристикам.

В рамках экспедиции археологи заложили несколько разведывательных шурфов, археологического материала и следов культурного слоя там не было выявлено. Ближайшие археологические памятники относительно участка обследования расположены в 6 и 11 километрах – это поселение Борисовка и селище Петровка 1-я соответственно. Сам участок, отведенный под проектируемый объект, располагается на обоих берегах реки Сосна, в центральной части Колпны. Экспертиза дала положительное заключение на проведение реконструкции станции перекачки.

ИА «Орелград»