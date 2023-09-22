В Орле подростки лишились неба из-за видеоролика

Материалом заинтересовались в прокуратуре.

В видеоролике, который был опубликован в интернете, указывалось на возможность свободного доступа на крышу многоквартирного дома, в том числе, несовершеннолетних граждан. Речь шла о конкретном здании по адресу улица Генерала Родина, 54.

Так как дом является девятиэтажным, «свободный доступ к небу» являлся небезопасным. В результате прокуратура Советского района Орла провела проверку и установила, что данные факты соответствуют действительности.

Причиной стало то, что ООО «УК Советского района г. Орла» содержала общедомовое имущество ненадлежащим образом. Прокуратура внесла коммунальщикам представление. В данный момент свободный доступ на крышу перекрыт.

Ранее стало известно, что в Орле зашла в тупик борьба с «наливайками».

ИА «Орелград»