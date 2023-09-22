В Орле из здания музколледжа эвакуировали 169 человек

22.9.2023 | 12:23 Важное, Новости, Происшествия

Загорелось одно из помещений.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Сигнал о происшествии поступил в Управление МЧС по Орловской области сегодня в 10 часов 32 минуты. Пожар произошёл в здании Орловского музыкального колледжа (на площади Мира, 9).

Персонал учебного заведения самостоятельно провёл эвакуацию учащихся, а также свою собственную. Это заняло всего несколько минут. В итоге ещё до приезда пожарных здание покинули 122 студента и 47 работников.

Кроме того, до прибытия на место сотрудников МЧС ликвидировали и само возгорание. Пожар не оказался слишком серьёзным. Выяснилось, что в одном из помещений произошло короткое замыкание электропроводки.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования