В Орле из здания музколледжа эвакуировали 169 человек

Загорелось одно из помещений.

Сигнал о происшествии поступил в Управление МЧС по Орловской области сегодня в 10 часов 32 минуты. Пожар произошёл в здании Орловского музыкального колледжа (на площади Мира, 9).

Персонал учебного заведения самостоятельно провёл эвакуацию учащихся, а также свою собственную. Это заняло всего несколько минут. В итоге ещё до приезда пожарных здание покинули 122 студента и 47 работников.

Кроме того, до прибытия на место сотрудников МЧС ликвидировали и само возгорание. Пожар не оказался слишком серьёзным. Выяснилось, что в одном из помещений произошло короткое замыкание электропроводки.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»