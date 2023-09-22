В Орле борьба с наливайками зашла в тупик

22.9.2023 | 12:12 Закон и порядок, Новости, Общество

Вопрос обсудили на комитете горсовета.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Основной проблемой является мораторий на проверки среднего и малого бизнеса, введённый на федеральном уровне до конца этого года. В некоторых случаях проводить такие проверки всё же можно. Однако по факту получается, что владельцы питейных заведений, нарушающие закон, уходят от ответственности.

В разговоре, который состоялся на профильном комитете горсовета, участвовали сами депутаты, а также представители мэрии и полиции. Как рассказали сотрудники городской администрации, в феврале этого года они получили сведения о 26 «наливайках», нарушающих городские законы. Мэрия вынесла официальные предостережения в отношении большинства из них. Однако на этом фактическая работа закончилась.

«Мы обратились в прокуратуру с просьбой разрешить нам провести проверки, но ответа не получили. Прокуратура самостоятельно также проверки проводить не стала… Складывается ситуация, когда бизнес-сообщество понимает, что может продолжать нарушать закон, и им за это ничего не будет, а всё ограничится предостережением», — цитирует чиновника «Орёлтаймс».

В свою очередь, представитель полиции пояснил, что МВД может действовать только на основании поступающих обращений от граждан, а, например, факт незаконной продажи алкоголя необходимо обязательно зафиксировать, причём уже силами самой полиции. Всё это также затрудняет наведение порядка в данной сфере.

Отметим, что проблему питейных заведений, расположенных в жилых домах, не раз поднимал и губернатор Андрей Клычков. Глава исполнительной власти высказывался за полный запрет такой торговли на территориях многоквартирных домов.

ИА «Орелград»


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