Условия для лёгкого старта в бизнесе оценили в Орле

Власти региона отчитались о поддержке начинающих предпринимателей.

Как уже рассказывал «Орелград», департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области утвердил и согласовал уточненный отчет о реализации и оценке эффективности государственной программы развития предпринимательства и деловой активности за 2022 год. В ее состав входит подпрограмма «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», которая финансируется по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Из отчета следует, что в 2022 году комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в центрах компетенций, был предоставлен 1410 субъектам МСП. Кроме того, 21 уникальное социальное предприятие было включено в соответствующий реестр и получило поддержку из бюджета в виде грантов.

Также авторы отчета отмечают, что в Орловской области значительно выросло количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения. За 2022 год оно составило 6479 единиц, хотя изначально на этот год планировался показатель в 4607 единиц. Отмечено в документе и то, что начинающим предпринимателям были предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями. Они были необходимы для обеспечения доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса.

Общая сумма займов, привлеченных по гарантиям, составила 124,5 миллиона рублей. Также начинающим предпринимателям было предоставлено 48 льготных микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями. Гарантийным фондом Орловской области на 40 процентов были снижены ставки за предоставление гарантий по кредитам для бизнеса в коммерческих банках. «В 2022 году на 86 миллионов рублей произведена докапитализация регионального гарантийного фонда. Заключено 225 договоров поручительств на сумму 817 миллиона рублей, что позволило предпринимателям получить финансирование в объеме 1,96 миллиарда рублей», — заключают авторы отчета.

ИА «Орёлград»