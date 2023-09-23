Дефицит областного бюджета вырос вдвое

Поправки в главный финансовый документ региона представило правительство.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел представленный правительством региона проект внесения изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Он был подготовлен в связи с уточнением объемов доходов бюджета, поступлений федеральных трансфертов, их расходования, софинансирования к ним и другое. Также чиновники объяснили поправки «необходимостью перераспределения средств в целях стабилизации ситуации в экономике Орловской области в условиях действующей геополитической ситуации и санкционного давления».

Из пояснительной записки следует, что привлечение бюджетных кредитов и включение остатков средств Дорожного фонда Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года привело к увеличению дефицита областного бюджета на 2,868 миллиарда рублей. Теперь дефицит составляет 4,855 миллиарда рублей. В целом в результате вносимых изменений доходы областного бюджета на 2023 год установлены в размере 53,706 миллиарда, расходы – 58,561 миллиарда рублей.

Поясним, что по предложению правительства доходы были увеличены на 2,333 миллиарда рублей, а расходы возросли при этом сразу на 5,202 миллиарда рублей. Увеличение расходной части чиновники объясняют изменениями объемов целевых безвозмездных поступлений, собственных средств, привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета и остатков средств на 1 января 2023 года.

Изменение расходов за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 924,261 миллиона рублей связано в основном с переносом основного объема средств на достройку и обеспечение оборудованием Многофункционального медицинского центра с 2023 года на 2024-2025 годы. При этом поступления из федерального бюджета на другие цели значительно увеличены: на поддержку отраслей сельского хозяйства – 276,632 миллиона рублей, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 387,389 миллиона, на финансирование дорожной деятельности – 273,463 миллиона, на господдержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города – 215 миллионов рублей.

Также 170,8 миллиона рублей выделено на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а 100 миллионов – на создание мемориального комплекса «Судбищенская битва». Еще 85 миллионов федеральный бюджет добавил на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.

ИА «Орелград»