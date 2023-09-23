В Орле проверят знания студентов-первокурсников

Самых юных студентов ожидают проверочные работы.

В Орловской области с 20 сентября стартуют Всероссийские проверочные работы для студентов. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, уже в первый день почти 900 студентов напишут проверочную работу по учебному предмету «Обществознание». А в целом в регионе в ВПР примут участие почти 6500 обучающихся из 33 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО).

В Центре уточнили, что проверочные работы проводятся по всей стране с 15 сентября по 7 октября Федеральной службой по контролю в сфере образования и науки. Они предназначены для студентов СПО очной формы обучения первых курсов, а также студентов, завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов (второй или третий курс). В ВПР принимают участие все организации, реализующие программы среднего профобразования, за исключением специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

«Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, выбранным образовательной организацией из числа следующих: русский язык, математика, физика, химия, биология, история, обществознание, информатика», — уточнили в Центре. Также предстоит написать проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения. В данном случае речь идет о так называемой единой проверочной работе по социально-гуманитарным предметам, которая включает в себя задания по истории, географии, обществознанию и основам безопасности жизнедеятельности.

«Для каждого участника сформирован индивидуальный комплект проверочной работы по профильному учебному предмету и комплект проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения, — продолжают в Центре. — При формировании вариантов ВПР использовались открытые задания ЕГЭ и ОГЭ, а также задания всероссийских проверочных работ по соответствующему предмету. Помимо этого используются разработанные отдельные линии заданий для проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения».

Первокурсники при проверке знаний по информатике часть заданий будут выполнять на компьютерах. А вот проверочная метапредметная работа может проводиться как в электронном виде, так и в бумажном. В данном случае право выбора оставлено за самой образовательной организацией. Добавим, что проверочные работы – это не экзамен. Их результаты образовательные организации могут использовать для совершенствования процесса обучения. А региональные органы управления образованием получат полезные данные для анализа текущего состояния системы среднего профобразования и формирования программ ее развития.

ИА «Орёлград»