Почти 1000 иностранцев нарушили режим пребывания в Орле

Оглашена статистика выявленных нарушений в сфере миграции.

Как сообщает Управление МВД России по Орловской области, за восемь месяцев 2023 года сотрудниками подразделений по вопросам миграции в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности было выявлено 1748 фактов нарушения миграционного законодательства. Они задокументировали 973 административных правонарушения, связанных с пребыванием и проживанием в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

Кроме того, по материалам сотрудников органов внутренних дел за отчетный период времени в Орловской области было возбуждено 32 уголовных дела по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ. В данном случае речь идет об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранцев или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

«В целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 87 профилактических мероприятий в учебных заведениях, в том числе в форме лекций по формированию у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в информации правоохранителей.

Сотрудники полиции и общественники на регулярной основе проводят мероприятия по профилактике экстремизма и пропаганде толерантности среди молодежи, уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Так, на днях они посетили рад учебных заведений, в том числе школу № 29 имени Мельникова и лицей № 4 имени Злотина в городе Орле. Встречи полицейских и общественников с юными орловцами проходили в рамках проекта «Большая перемена» в различных локациях.

«С учащимися школ сотрудники полиции обсудили теоретические понятия «экстремизма» и «терроризма», — пояснили в пресс-службе УМВД. — Гости рассказали об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере общественной безопасности и общественного порядка. Также с ребятами обсудили правила безопасности и поведения в сети интернет, как обезопасить себя от мошенников и тех, кто пытается привлечь молодежь в группы антиобщественной направленности».

ИА «Орелград»