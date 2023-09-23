Орловцам показали мобильные приложения по теме недвижимости

Росреестр впервые провел в городе стратегическую сессию.

Управление Росреестра по Орловской области провело в Орле региональную стратегическую сессию «Будущее сферы земли и недвижимости России. Вектор развития». Как пояснили в пресс-службе ведомства, мероприятие такого формата было проведено впервые, участие в нем приняли и представители орловского филиала публично-правовой компании «Роскадастр».

«Участники разделились на команды, каждой из которых предстояло разработать, презентовать и защитить свой проект, направленный на реализацию ключевых задач Росреестра в сфере недвижимости и повышение качества оказываемых государственных услуг, — рассказали в ведомстве. — Команда «Цифровая Империя» представила проект «Дополненная реальность вашей недвижимости». Основная его идея заключается в создании технологии и сервисов дополненной реальности для массового использования в сфере недвижимости».

Сообщается, что данное приложение поможет пользователям получать информацию о недвижимости в 3D-формате. Эта информация будет содержать все необходимые сведения об интересующем пользователя объекте недвижимости, включая его границы, произведенные в прошлом аресты, имеющиеся ограничения и обременения, данные о коммуникациях, охранных зонах, о земельном контроле и многом другом.

«Команда орловского филиала ППК «Роскадастр» «Оптимус» презентовала проект «Оптимизация технологических процессов внесения пространственных данных в ЕГРН», который нацелен на упрощение процедуры внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, — продолжают в пресс-службе Управления Росреестра. — В частности, проект предполагает одновременное внесения сведений о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) при внесении сведений о зонообразующем объекте недвижимости, а также автоматическое установление ЗОУИТ вдоль сооружений».

Еще одно мобильное приложение под названием «Моя недвижимость» представила команда «ЭМО:дзи», презентовавшая проект «Регистрация недвижимости». С помощью этого приложения можно будет в режиме онлайн просматривать сведения об объекте недвижимости, зарегистрированных на него правах, ограничениях, обременениях и пр. приложение будет синхронизировано со сведениями из ЕГРН, что позволит правообладателям мгновенно получать уведомления о любых изменениях с принадлежащими им объектами недвижимости.

«Стратегическая сессия – это новый и необычный формат командного взаимодействия. Все участники показали умение работать в команде, ставить общие цели, обсуждать, договариваться и находить пути решения поставленных задач», — резюмирует руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

ИА «Орелград»