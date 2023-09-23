В Орловской области проверят выборы губернатора

Выборочная проверка пройдет по распоряжению облизбиркома.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о проведении проверки однократности получения избирателями бюллетеня для голосования на выборах губернатора, прошедших 10 сентября 2023 года Проверка пройдет в целях осуществления контроля в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, по месту нахождения».

Облизбирком поручил территориальным избирательным комиссиям Железнодорожного, Заводского и Северного районов города Орла, города Мценска, а также Кромского, Мценского и Хотынецкого районов вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки избирателей избирательных участков. Далее по спискам избирателей будет проверено получение избирателями бюллетеней, подавшими заявление о включении в список голосования по месту нахождения. Иными словами, специалисты ТИК изучат, не получал ли один и тот же избиратель два бюллетеня на разных участках.

Так также поручено обеспечить сохранность списков избирателей и иных документов, к которым будет осуществляться доступ в ходе проверки, и соблюдение иных требований законодательства о выборах, в том числе требований в области персональных данных. По окончании проверки мешки и коробки снова будут опечатаны. Результаты проверки должны быть направлены в Избирательную комиссию Орловской области не позднее 29 сентября 2023 года, которая не позднее 6 октября 2023 года обязаны проинформировать о них Центральную избирательную комиссию РФ. Добавим, что проверка пройдет в семи избирательных участках, она будет выборочной.

Напомним, что выборы губернатора официально признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. В должность уже вступил Андрей Клычков, набравший 82,09 процента голосов. Ранее общественные наблюдатели подвели итоги наблюдения на выборах на выборах губернатора. Как сообщила председатель облизбиркома Лилия Пиняева, все обращения носили информационный характер.

«Никаких нарушений избирательного процесса, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, выявлено не было. В участковые и территориальные избирательные комиссии Орловской области не поступило ни одной жалобы. Это говорит о высокой организации выборов, высоком качестве подготовки общественных наблюдателей, которых могли дать оценку любой ситуации, произошедшей на избирательном участке», – отметила она.

ИА «Орелград»