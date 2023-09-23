Под Орлом для сёл придумали правила кредитования

Порядок предоставления и возврата кредитов появился в Ливенском районе.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила порядок предоставления, использования и возврата сельскими поселениями кредитов, полученных из районного бюджета. Согласно документу, такие займы предоставляются на условиях возмездности (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом РФ или решением Ливенского районного Совета народных депутатов о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период) и возвратности.

Уполномоченным органом местного самоуправления, которому будет дано право заключать такие договоры, определено местное управление финансов. Правила регламентируют целевое использование казенных займов. Так, бюджетный кредит разрешено предоставлять и использовать на частичное покрытие дефицита бюджета сельского поселения — в случае если прогнозируемые расходы превышают доходы бюджета поселения с учетом источников финансирования дефицита бюджета.

Также разрешено тратить их на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения. Здесь речь идет о бюджетных дырах, которые могут возникнуть в какой-то определенный месяц. Залатать такие месячные дыры и помогут кредиты от района. Третий случай предоставления казенных ссуд — для покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Они выдаются в случае нехватки у поселения собственных денежных средств.

Размеры бюджетных кредитов будут определяться индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от потребностей сельских поселений и возможностей районного бюджета. Казенные кредиты будут предоставляться на срок и по процентной ставке, установленной в соответствии с решением о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период. Получать и поселения, представившие в район соответствующую заявку.

К ней должны быть приложены документы обосновывающие необходимость предоставления бюджетного кредита. Например, это могут быть расчеты, подтверждающие наличие временного кассового разрыва или дефицита бюджета. Также потребуются выписка из долговой книги поселения о состоянии муниципального долга на дату заявки. Если речь идет о выделении денег на ликвидацию последствий ЧС, то будет нужно представить протокол заседания комиссии администрации Ливенского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории поселения. Также потребуется обоснование объема средств, необходимых на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС.

Главы поселений будут обязаны регулярно отчитываться о целевом расходовании кредитных средств. «Использование не по целевому назначению средств бюджетного кредита влечет их изъятие в соответствии с условиями договора о предоставлении бюджетного кредита и нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации», — подчеркнуто в документе.

ИА «Орелград»