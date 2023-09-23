Орловских самозанятых поддержали на 300%

Областные власти представили отчет о поддержке предпринимательства.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области утвердил и согласовал уточненный отчет о реализации и оценке эффективности государственной программы развития предпринимательства и деловой активности за 2022 год. Среди прочего был оценен уровень достижения плановых показателей по основному мероприятию «Региональный проект

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Он входит в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Кстати, финансирование регионального проекта ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно уточненному отчету уровень достижения плановых показателей составил в 2022 году 318,8 процента. Количество самозанятых орловцев, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), составило 20 738 человек на начало 2023 года.

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями за год, составил 3,9 миллиона рублей. Кроме того, 223 самозанятых гражданина получили комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах.

«По основному мероприятию «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП», физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2021 году увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества Орловской области для предоставления субъектам МСП составило 10 процентов», — следует также из отчета.

ИА «Орелград»