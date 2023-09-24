Доходы ТФОМС упали на 110 миллионов рублей

Депутаты облсовета пересмотрели бюджет обязательного медстрахования.

Депутаты Орловского облсовета изучили проект внесения изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2023 год. В частности, общая сумма доходов снижена на 110,485 миллиона рублей, по итогам текущего года она составит 11,751 миллиарда рублей. Ряд поправок был внесен с учетом прогнозного исполнения бюджета Фонда за первое полугодие и прогноза ожидаемого исполнения бюджета по итогам всего 2023 года.

В данном случае на сумму 7,894 миллиона рублей были увеличены поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части иных штрафов, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

На 6,309 миллиона рублей увеличены межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального центра. Эти деньги необходимы для формирования нормированного страхового запаса. Однако прочие межбюджетные трансферты при этом снижаются на 124,719 миллиона рублей. Впрочем, и общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год снижен на 111,19 миллиона. Ожидается, что по итогам текущего года он составит 11,76 миллиарда рублей.

«Вся сумма дополнительных средств, поступивших в бюджет Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляется в соответствии с их целевым назначением, — отмечено в пояснительной записке к законопроекту. – В предлагаемых изменениях отсутствуют нормы, способствующие проявлению коррупции».

ИА «Орелград»