В Орле появятся новые льготы для многодетных семей

Поправки будут внесены в региональное законодательство.

Проект внесения изменений в статью 8.1 Закона «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» был внесен в Орловский областной Совет народных депутатов профильным комитетом по образованию, спорту, культуре и туризму. Он предполагает введение дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей путем расширения видов возможного использования средств регионального материнского капитала. Отметим, что речь идет именно об использовании регионального семейного капитала.

«В целях социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, а также устранения или компенсации ограничений жизнедеятельности ребенка-инвалида проектом закона предлагается предоставить возможность для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала не только на лечение, но и на реабилитацию и реабилитацию ребенка-инвалида (детей-инвалидов), — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Также проектом закона предусматривается возможность направления средств материнского (семейного) капитала для многодетной семьи Орловской области на приобретение земельного участка».

Авторы инициативы уверяют, что в проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. А принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из областного бюджета. Просто спектр использования материнского капитала будет расширен за счет новых мер соцподдержки. Кстати, на днях правительство Орловской области в новой редакции утвердило подпрограмму «Поддержка многодетной семьи», реализацией которой занимается региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Она предусматривает стимулирование увеличения количества многодетных семей в Орловской области, для чего предполагается «реализация комплекса мер социальной поддержки». Причем одной из ключевых задач заявлено обеспечение предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям Орловской области своевременно и в полном объеме. Действие подпрограммы рассчитано до 2025 года, общий объем ее финансирования составляет 2,738 миллиарда рублей, причем все эти деньги поступят из областного бюджета. По итогам реализации подпрограммы ожидается увеличение количества многодетных семей на территории Орловской области на 15 процентов к 2025 году.

ИА «Орелград»