В Орле обработали 113 тысяч обращений в сфере миграции

Правоохранители отчитались о статистике предоставления госуслуг.

За восемь месяцев 2023 года в Орловской области в рамках предоставления государственных услуг Управление по вопросам миграции было обработано 113 452 обращения в сфере миграции. Об этом сообщается в аналитическом отчете Управление МВД России по региону. Сообщается, что из указанного количества за отчетный период времени 20 527 обращений поступило через Единой портал госуслуг (ЕПГУ). Через МФЦ поступило еще 41 605 обращений в сфере миграции.

Сотрудники Управления по вопросам миграции также напомнили об удобстве оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию в электронном виде. Основным документом, который позволяет иностранцам въезжать в Россию, является виза, подчеркнули в пресс-службе УМВД. Право на безвизовый въезд имеют только граждане СНГ и иных государств, с которыми у России есть договор о безвизовом режиме. Для оформления визы иностранцу надо сначала получить приглашение, которое может выдать как физическое, так и юридическое лицо.

«Наиболее удобным способом оформления приглашения физическим лицом является подача документов через Единый портал государственных услуг, — говорят в пресс-службе УМВД России по Орловской области. — Заявление возможно заполнить и направить в любое удобное время, не выходя из дома или офиса. Всю необходимую информацию о заполнении бланков, перечне документов, времени и месте получения государственной услуги можно получить в электронном виде».

Для оформления приглашения потребуется заполнить электронное ходатайства в типовой форме и прикрепить сканированные страницы паспорта с данными приглашаемого иностранца. После этого остается ждать подтверждения о приеме документов, срок рассмотрения которых составляет 15 дней. «Электронное приглашение дает возможность экономить не только время, но и деньги на пересылку документов иностранному гостю, — отмечают в УМВД. — В режиме онлайн оно будет направлено непосредственно в консульство за рубежом, а также на электронный адрес заявителя. Иностранцу только останется прийти в консульство для оформления визы, в котором уже будет его электронное приглашение».

ИА «Орелград»